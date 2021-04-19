19 Nisan 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.405 -0.21 EURO 9,6840 0.12
USD 8,0560 -0.02 ALTIN 461,830 0.31
CANLI BORSA
TÜMÜ

MSB: 9 PKK'lı terörist öldürüldü!

AA |  19 Nisan 2021 Pazartesi - 9:53 | Son Güncelleme : 19 04 2021 - 9:57

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 9 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.


Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, "Teröristlerin  inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve  gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 9 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin  başarılı hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla  devam edecek." ifadelerine yer verildi.
 

ETİKETLER

MSB hava harekatı pkk
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.