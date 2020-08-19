Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu, Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarımızla tespit edilen ve saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 8 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
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- MSB: 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
AA | 19 Ağustos 2020 Çarşamba - 19:13 | Son Güncelleme : 19 08 2020 - 19:21