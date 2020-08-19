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MSB: 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

AA |  19 Ağustos 2020 Çarşamba - 19:13 | Son Güncelleme : 19 08 2020 - 19:21

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 8 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Milli  İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu, Irak kuzeyindeki Metina  bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarımızla tespit edilen ve saldırı  hazırlığında olduğu belirlenen 8 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale  getirildi." ifadelerine yer verildi.
 

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MSB Metina PKK terörist
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