Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda, Fırat Kalkanı bölgesinde 1, Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı." ifadesi kullanıldı.
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- MSB: "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 7 terörist gözaltına alındı"
MSB: "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 7 terörist gözaltına alındı"
AA | 13 Haziran 2020 Cumartesi - 12:10 | Son Güncelleme : 13 06 2020 - 12:27