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MSB: "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 7 terörist gözaltına alındı"

AA |  13 Haziran 2020 Cumartesi - 12:10 | Son Güncelleme : 13 06 2020 - 12:27

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 7 teröristin gözaltına alındığı bildirildi.


Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Terör örgütü  PKK/YPG'nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük faaliyetlerini önlemek  maksadıyla icra edilen operasyonlarda, Fırat Kalkanı bölgesinde 1, Zeytin Dalı  bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı." ifadesi kullanıldı.
 

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