07 Ocak 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.512 0.41 EURO 8,9890 -0.22
USD 7,3210 0.20 ALTIN 451,060 0.05
CANLI BORSA
TÜMÜ

MSB: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

AA |  07 Ocak 2021 Perşembe - 14:31 | Son Güncelleme : 07 01 2021 - 14:34

Milli Savunma Bakanlığı: "Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi."


Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırılara izin vermedik, vermeyeceğiz. Bölgede huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li terörist daha ateş destek vasıtalarımız ile etkisiz hale getirildi." denildi.

 

ETİKETLER

MSB Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.