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MSB: 400'den fazla Mehmetçik alevlere müdahale ediyor

DHA |  03 Ağustos 2021 Salı - 7:10 | Son Güncelleme : 03 08 2021 - 7:11

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "400'den fazla Mehmetçik; 3 İnsansız Hava Aracı (İHA), 4 helikopter, 2 çıkarma gemisi 50'den fazla itfaiye, arazöz ve iş makinasıyla görev yapıyor" dedi.


 
MSB, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ülkedeki yangınların söndürme çalışmalarına destek verdiğini belirterek Twitter hesabından açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "Türk Silahlı Kuvvetleri, pek çok bölgede yangın söndürme ve tahliye çalışmalarına desteği sürdürüyor. 400'den fazla Mehmetçik; 3 İHA 4 helikopter 2 çıkarma gemisi 50'den fazla itfaiye, arazöz ve iş makinasıyla görev yapıyor. TSK verilecek her türlü ilave göreve hazırdır" ifadeleri kaydedildi.
 
 

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Yangın İHA müdahale
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