Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG’nin saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı bölgesindeki Mehmetçiklerimize Tel Rıfat bölgesinden taciz atışı yapan 4 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından anında karşılık verilerek etkisiz hâle getirildi" denildi.
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MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
DHA | 09 Nisan 2021 Cuma - 14:20 | Son Güncelleme : 09 04 2021 - 14:20
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesindeki taciz atışı yapan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
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