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MSB: 4 FETÖ mensubu, Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandı

DHA |  23 Aralık 2020 Çarşamba - 10:41 | Son Güncelleme : 23 12 2020 - 10:43

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü FETÖ mensubu 4 kişinin yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandığını açıkladı.


Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İpsala/Edirne sınır hattında görev yapan hudut birliklerimiz, yasa dışı yollarla Türkiye’den Yunanistan’a geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Meriç İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edilen 4 kişinin, FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan yargılandıkları tespit edildi" denildi.
 

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Milli Savunma Bakanlığı FETÖ Yunanistan
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