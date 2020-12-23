Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İpsala/Edirne sınır hattında görev yapan hudut birliklerimiz, yasa dışı yollarla Türkiye’den Yunanistan’a geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Meriç İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edilen 4 kişinin, FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan yargılandıkları tespit edildi" denildi.
- Haberler »
- Gündem Haberleri »
- MSB: 4 FETÖ mensubu, Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandı
MSB: 4 FETÖ mensubu, Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandı
DHA | 23 Aralık 2020 Çarşamba - 10:41 | Son Güncelleme : 23 12 2020 - 10:43