05 Eylül 2020 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.086 0.93 EURO 8,8330 0.22
USD 7,4430 0.13 ALTIN 462,570 0.28
CANLI BORSA
TÜMÜ

MSB: 320 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildi

AA |  05 Eylül 2020 Cumartesi - 14:27 | Son Güncelleme : 05 09 2020 - 14:53

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Operasyonları ile toplam 320 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.


Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde devam eden  Pençe operasyonlarıyla 320 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. 
 
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Irak'ın  kuzeyindeki Pençe-Kaplan Operasyonu'nda arama-tarama faaliyetleri tamamlandı.
 
Türk Silahlı Kuvvetleri, Pençe operasyonlarıyla 320 PKK'lı teröristi  etkisiz hale getirdi.
 
Haftanin'de 16 Haziran'da başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonu da  planlandığı gibi başarıyla sürerken havadan ve karadan operasyonlarla terör  örgütü PKK’ya büyük kayıplar verdiren kahraman komandolar, hava hücum  operasyonlarıyla intikal ettikleri operasyon bölgesinde de yoğun arama-tarama  faaliyetleri icra etti.
 
Terör örgütüne ait her bir sığınak, barınak ve mağaraya giren  komandolar, operasyon bölgesinin tamamında yürüttükleri arama-tarama  faaliyetlerini başarıyla tamamladı. Bu kapsamda Haftanin bölgesinde tespit edilen  269 sığınak ve 53 mağaraya girilerek ele geçirilen silah, mühimmat ve yaşam  malzemeleri tek tek imha edildi.
 
Bölgede gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde 265 el yapımı  patlayıcı (EYP), 11 mayın, 10 RPG-7  roketatar, 125 el bombası, bir drone, 26  ağır silah, 4 havan, 143 hafif silah, 27 bin 693 silah mühimmatı, 22 bin 331 ağır  silah mühimmatı, 8 AT-4 tanksavar füzesi, 244 top/havan mühimmatı, 238 roketatar  mühimmatı, 4 termal kameradan gizlenme kıyafeti, 6 telsiz ve çok sayıda yaşam  malzemesi ile araç-gereç ele geçirilerek imha edildi.
 

ETİKETLER

PKK terörist operasyon milli savunma bakanlığı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.