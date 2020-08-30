MSB'den 30 Ağustos için özel klip! Askerlerin okuduğu komando andı klibi ve sözleri!

Milli Savunma Bakanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan, komandoların şiirler okuyup, yemin ettiği klibi sosyal medyadan paylaştı. İşte Askerlerin okuduğu komando andı klibi ve sözleri...

Milli Savunma Bakanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı 'nın 98'inci yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan, komandoların şiirler okuyup, yemin ettiği klibi sosyal medyadan paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı Zafer Bayramı dolayısıyla komandoların yer aldığı özel video hazırlandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın daha önce "30 Ağustos Zafer Bayramı'nda internet sayfamızda asil milletimize bir armağanımız olacak" sözleriyle duyurduğu video, Twitter 'dan "Vatanıma göz dikip kılıç çekilmedikçe, kılıç çekmeyen Türk askeriyiz. Bırakın kışlayı, cephede bile küfre düşmemiş Türk askeriyiz" notuyla paylaşıldı. Komandoların 'komando' yemini etmesi, 'Şu kopan fırtına Türk ordu sudur ya Rabbi' ve 'Kahramanları ölümü' şiirlerini okuması görüntüde yer aldı. Video, yine komandoların, "Ne mutlu Türk'üm diyene. Ezan dinmez bayrak inmez. Şehitler ölmez vatan bölünmez" sözleri ile sona erdi.

KOMANDO ANDI

Korku nedir bilmeyiz

Biz dağların erleri

Yuva yaptık göklere

Baş döndüren yerlere

Engel tanımaz aşarız

Yüce engin dağları

El verir uzanırız mor siyah bulutlara

Ben Türk Komandosuyum

Düşmanı çelik pençemle ezerim

Her yerde ben varım

Havada, karada, denizde, çölde

Çatakta ve batakta

Her zaman ve her yerde

Hazır

Daima hazır

Kim; Komando

Kim: Komando

Kim: Komando

Olamazsın

Yahh!

Olamazsın

Yahh!

Komandol

Allah!

Allah komandoyu korusun

Cihan