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MSB'den 30 Ağustos için özel klip! Askerlerin okuduğu komando andı klibi ve sözleri!

30 Ağustos 2020 Pazar - 13:30 | Son Güncelleme : 30 08 2020 - 13:43

Milli Savunma Bakanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan, komandoların şiirler okuyup, yemin ettiği klibi sosyal medyadan paylaştı. İşte Askerlerin okuduğu komando andı klibi ve sözleri...


Milli Savunma Bakanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan, komandoların şiirler okuyup, yemin ettiği klibi sosyal medyadan paylaştı. 
 
Milli Savunma Bakanlığı Zafer Bayramı dolayısıyla komandoların yer aldığı özel video hazırlandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın daha önce "30 Ağustos Zafer Bayramı'nda internet sayfamızda asil milletimize bir armağanımız olacak" sözleriyle duyurduğu video, Twitter'dan "Vatanıma göz dikip kılıç çekilmedikçe, kılıç çekmeyen Türk askeriyiz. Bırakın kışlayı, cephede bile küfre düşmemiş Türk askeriyiz" notuyla paylaşıldı. Komandoların 'komando' yemini etmesi, 'Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi' ve 'Kahramanları ölümü' şiirlerini okuması görüntüde yer aldı. Video, yine komandoların, "Ne mutlu Türk'üm diyene. Ezan dinmez bayrak inmez. Şehitler ölmez vatan bölünmez" sözleri ile sona erdi. 
 

KOMANDO ANDI

 
Korku nedir bilmeyiz
 
Biz dağların erleri
 
Yuva yaptık göklere
 
Baş döndüren yerlere
 
Engel tanımaz aşarız
 
Yüce engin dağları
 
El verir uzanırız mor siyah bulutlara
 
Ben Türk Komandosuyum
 
Düşmanı çelik pençemle ezerim
 
Her yerde ben varım
 
Havada, karada, denizde, çölde
 
Çatakta ve batakta
 
Her zaman ve her yerde
 
Hazır
 
Daima hazır
 
Kim; Komando
 
Kim: Komando
 
Kim: Komando
 
Olamazsın
 
Yahh!
 
Olamazsın
 
Yahh!
 
Komandol
 
Allah!
 
Allah komandoyu korusun
 
Cihan
 
Vatan uğruna can alıp can verenlerin şerefine!
Şu kopan fırtına Türk ordusudur yâ Rabbi.
Senin uğrunda ölen ordu, budur yâ Rabbi.
Vur şanlı silahınla gönül mülkü düzelsin,
Vur şehitler aşkına, vur sen Allah aşkına.
Korkaklar anlamaz, biz ölüme aşık olanlar.
Vatan toprağı için biz, can verip can alanlar.
Şehidin bir damla kanına, biz gökyüzünü yakacağız.
İnsan büyür beşikte, mezarda yatmak için.
Kahramanlar can verir, yurdu yaşatmak için.
Senin kan kırmızı ay yıldıza ak,
O mübarek bayrak işte bu bayrak.
Vatan sana canım feda, arşa açtık elleri.
Sen muzaffer et bizi, Mehmetçiği ya Rabbi.
Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak.
Dalgalanacak bu bayrak, yankılanacak ezanlar.
Yatacak yer bulamayacak, her kimin gözün varsa.
Mehmetçik tutar sözünü, eğer bir sözü varsa.
Ezilecek başı, hain hangi delikteki yılansa.
Gerisi teferruattır, söz konusu vatansa.
Ne mutlu Türküm diyene.
Ezan dinmez, bayrak inmez.
Şehitler ölmez, vatan bölünmez.
 

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