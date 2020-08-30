MSB'den 30 Ağustos için özel klip! Askerlerin okuduğu komando andı klibi ve sözleri!

Milli Savunma Bakanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan, komandoların şiirler okuyup, yemin ettiği klibi sosyal medyadan paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı Zafer Bayramı dolayısıyla komandoların yer aldığı özel video hazırlandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın daha önce "30 Ağustos Zafer Bayramı'nda internet sayfamızda asil milletimize bir armağanımız olacak" sözleriyle duyurduğu video, Twitter'dan "Vatanıma göz dikip kılıç çekilmedikçe, kılıç çekmeyen Türk askeriyiz. Bırakın kışlayı, cephede bile küfre düşmemiş Türk askeriyiz" notuyla paylaşıldı. Komandoların 'komando' yemini etmesi, 'Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi' ve 'Kahramanları ölümü' şiirlerini okuması görüntüde yer aldı. Video, yine komandoların, "Ne mutlu Türk'üm diyene. Ezan dinmez bayrak inmez. Şehitler ölmez vatan bölünmez" sözleri ile sona erdi.
KOMANDO ANDI
Korku nedir bilmeyiz
Biz dağların erleri
Yuva yaptık göklere
Baş döndüren yerlere
Engel tanımaz aşarız
Yüce engin dağları
El verir uzanırız mor siyah bulutlara
Ben Türk Komandosuyum
Düşmanı çelik pençemle ezerim
Her yerde ben varım
Havada, karada, denizde, çölde
Çatakta ve batakta
Her zaman ve her yerde
Hazır
Daima hazır
Kim; Komando
Kim: Komando
Kim: Komando
Olamazsın
Yahh!
Olamazsın
Yahh!
Komandol
Allah!
Allah komandoyu korusun
Cihan
Vatan uğruna can alıp can verenlerin şerefine!
Şu kopan fırtına Türk ordusudur yâ Rabbi.
Senin uğrunda ölen ordu, budur yâ Rabbi.
Vur şanlı silahınla gönül mülkü düzelsin,
Vur şehitler aşkına, vur sen Allah aşkına.
Korkaklar anlamaz, biz ölüme aşık olanlar.
Vatan toprağı için biz, can verip can alanlar.
Şehidin bir damla kanına, biz gökyüzünü yakacağız.
İnsan büyür beşikte, mezarda yatmak için.
Kahramanlar can verir, yurdu yaşatmak için.
Senin kan kırmızı ay yıldıza ak,
O mübarek bayrak işte bu bayrak.
Vatan sana canım feda, arşa açtık elleri.
Sen muzaffer et bizi, Mehmetçiği ya Rabbi.
Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak.
Dalgalanacak bu bayrak, yankılanacak ezanlar.
Yatacak yer bulamayacak, her kimin gözün varsa.
Mehmetçik tutar sözünü, eğer bir sözü varsa.
Ezilecek başı, hain hangi delikteki yılansa.
Gerisi teferruattır, söz konusu vatansa.
Ne mutlu Türküm diyene.
Ezan dinmez, bayrak inmez.
Şehitler ölmez, vatan bölünmez.