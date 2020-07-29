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MSB: 3 PKK'lı terörist gözaltına alındı

DHA |  29 Temmuz 2020 Çarşamba - 11:03 | Son Güncelleme : 29 07 2020 - 11:08

MSB: Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 3 PKK/YPG’li terörist, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı.


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