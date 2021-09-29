MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde! Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyon bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist ile Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımızın müdahalesiyle etkisiz hale getirildi" denildi.
- Haberler »
- Gündem Haberleri »
- MSB: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
29 Eylül 2021 Çarşamba - 10:43 | Son Güncelleme : 29 09 2021 - 10:43