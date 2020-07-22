Bakanlığın Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye-Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde; İdlib'deki M4 Karayolu'nda belirlenen Trumbah-Ayn Al Havr güzergâhının tamamında, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 22'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir" denildi.
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MSB: 22'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi yapıldı
DHA | 22 Temmuz 2020 Çarşamba - 15:09 | Son Güncelleme : 22 07 2020 - 15:09