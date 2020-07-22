22 Temmuz 2020 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 118.250 0.18 EURO 7,9410 0.98
USD 6,8490 0.43 ALTIN 408,780 1.23
CANLI BORSA
TÜMÜ

MSB: 22'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi yapıldı

DHA |  22 Temmuz 2020 Çarşamba - 15:09 | Son Güncelleme : 22 07 2020 - 15:09

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye-Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 22'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin yapıldığını açıkladı.


Bakanlığın Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye-Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde; İdlib'deki M4 Karayolu'nda belirlenen Trumbah-Ayn Al Havr güzergâhının tamamında, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 22'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir" denildi.
 

ETİKETLER

MSB Türkiye-Rusya Birleşik Kara Devriyesi
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.