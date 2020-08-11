Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen Zeytin Dalı bölgesinde 19 PKK/YPG'li, Barış Pınarı bölgesinde de 2 PKK/YPG'li terörist hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı. Mehmetçiklerimiz bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyecek" denildi.
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MSB: 21 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı
DHA | 11 Ağustos 2020 Salı - 12:59 | Son Güncelleme : 11 08 2020 - 12:59