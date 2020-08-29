Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahları Kuvvetleri Günü kapsamında, Deniz Kuvvetlerimize ait 21 gemimiz, 20 liman ziyareti icra edecek. Sahile mümkün olan en yakın mesafede demirleyecek olan gemilerimizde günbatımında bayrak töreni ile birlikte İstiklal Marşı okunacaktır" denildi.
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MSB: 21 gemimiz, 20 liman ziyareti yapacak
DHA | 29 Ağustos 2020 Cumartesi - 13:45 | Son Güncelleme : 29 08 2020 - 13:45