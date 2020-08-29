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MSB: 21 gemimiz, 20 liman ziyareti yapacak

DHA |  29 Ağustos 2020 Cumartesi - 13:45 | Son Güncelleme : 29 08 2020 - 13:45

Milli Savunma Bakanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahları Kuvvetleri Günü kapsamında, Deniz Kuvvetlerine ait 21 geminin, 20 limanı ziyaret edeceğini duyurdu.


Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahları Kuvvetleri Günü kapsamında, Deniz Kuvvetlerimize ait 21 gemimiz, 20 liman ziyareti icra edecek. Sahile mümkün olan en yakın mesafede demirleyecek olan gemilerimizde günbatımında bayrak töreni ile birlikte İstiklal Marşı okunacaktır" denildi.
 

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Milli Savunma Bakanlığı 30 Ağustos Zafer Bayramı
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