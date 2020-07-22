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MSB: 2 terörist öldürüldü, 4 terörist teslim oldu

22 Temmuz 2020 Çarşamba - 19:08 | Son Güncelleme : 22 07 2020 - 19:08

Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekatıyla öldürüldü.


MSB: Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor.
 
PKK'DAN KAÇAN 4 TERÖRİST DAHA TESLİM OLDU
 
Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK’lı terörist, Silopi’de güvenlik güçlerimize teslim oldu.
 
Milli Savunma Bakanlığı: Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kararlı operasyonları neticesinde PKK’lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Son olarak Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK’lı terörist, Silopi’de güvenlik güçlerimize teslim oldu.

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Irak Hakurk hava harekatı
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