MSB: 2 terörist öldürüldü, 4 terörist teslim oldu

MSB: Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde tespit edilen 2 PKK 'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor.

PKK'DAN KAÇAN 4 TERÖRİST DAHA TESLİM OLDU

Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK’lı terörist, Silopi ’de güvenlik güçlerimize teslim oldu.

Milli Savunma Bakanlığı: Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kararlı operasyonları neticesinde PKK’lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Son olarak Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK’lı terörist, Silopi’de güvenlik güçlerimize teslim oldu.