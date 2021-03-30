Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi" denildi.
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MSB: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
DHA | 30 Mart 2021 Salı - 10:50 | Son Güncelleme : 30 03 2021 - 10:50
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
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