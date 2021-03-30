30 Mart 2021 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.386 -0.50 EURO 9,7840 1.20
USD 8,3190 1.46 ALTIN 456,120 1.15
CANLI BORSA
TÜMÜ

MSB: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

DHA |  30 Mart 2021 Salı - 10:50 | Son Güncelleme : 30 03 2021 - 10:50

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.


Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi" denildi.
 
 

ETİKETLER

Milli Savunma Bakanlığı PKK/YPG terörist
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.