Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak kuzeyi Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." denildi.
- Haberler »
- Gündem Haberleri »
- MSB duyurdu! 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB duyurdu! 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
17 Temmuz 2020 Cuma - 17:54 | Son Güncelleme : 17 07 2020 - 17:56