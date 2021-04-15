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MSB: 1'i DEAŞ, 6'sı FETÖ mensubu 23 kişi yakalandı

DHA |  15 Nisan 2021 Perşembe - 11:46 | Son Güncelleme : 15 04 2021 - 11:46

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a ve İran'dan Türkiye'ye kaçak yollarla geçmeye çalışan 1'i DEAŞ, 6'sı FETÖ mensubu 23 kişinin yakalandığını açıkladı.


Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızdan yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a ve İran'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan toplam 23 şahıs yakalandı. Yakalananlardan 1'inin DEAŞ, 6'sının da FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.
 

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