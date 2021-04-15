Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızdan yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a ve İran'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan toplam 23 şahıs yakalandı. Yakalananlardan 1'inin DEAŞ, 6'sının da FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.
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MSB: 1'i DEAŞ, 6'sı FETÖ mensubu 23 kişi yakalandı
DHA | 15 Nisan 2021 Perşembe - 11:46 | Son Güncelleme : 15 04 2021 - 11:46