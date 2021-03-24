MSA nedir? MSA Xiaomi sürekli duruyor hatası veriyor! MSA hatası çözümü, MSA hatası neden olur?

MSA sürekli duruyor, MSA durdu ve Xiaomi MSA durduruldu hatası kullanıcıların sorunun çözümüne ilişkin araştırma yapmasına neden oldu. Uygulamaların durdurulması ve cihazın stabil çalışmasını engelleyen MSA durduruldu hatası, Xiaomi cihazlarda problem yarattı. Peki, MSA nedir ve MSA durduruldu hatası nasıl giderilir? İşte, Android System WebView kaynaklı Xiaomi MSA duruyor hatası hakkında merak edilenler…

Xiaomi marka cihazlarda MSA durduruldu hatası gözlemleniyor. Pek çok Xiaomi kullanıcısı internet üzerinden sorun ile ilgili paylaşım yaparak sorunun çözümünü araştırıyor. Uygulamaların çalışmasını engelleyen bu durum, Xiaomi cihazlarda önemli bir sorunun ortaya çıkarıyor. Peki, MSA ne demek ve MSA durduruldu hatası nasıl çözülür? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler

XİAOMİ MSA DURDURULDU HATASI NASIL ÇÖZÜLÜR?

Xiaomi MSA durduruldu hatasının çözümü için ilk yapılması gereken işlem, Google Play Store'dan "Android System WebView" uygulamasını bulmak olacaktır. Bu uygulama bulunduktan sonra son versiyonuna güncellemek çözüme katkı sağlayacaktır.

İkinci bir çözüm yolu ise Ayarlar > şifreler ve güvenlik > yetkilendirme ve geri alma bölümünden MSA'nın durumunu değiştirmek olacaktır. Bu çözüm yolu tam etki sağlamayabilir