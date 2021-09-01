Multipl skleroz (MS), merkezi sinir sisteminizi etkileyen kronik bir hastalıktır. MS inflamasyona ve geçici lezyonlara neden olur. Ayrıca, beyninizin vücudunuzun geri kalanına sinyal göndermesini zorlaştırabilecek yara dokusunun neden olduğu kalıcı lezyonlara yol açabilir. Peki, Ms hastalığı tedavi edilmezse ne olur? Ms (Emes) hastalığının tedavisi nasıl yapılır? İşte detaylar…

Bir merkezi sinir sistemi hastalığı olması ile beraber emes hastalığı çok ciddi sağlık sorunları içerisinde gelmektedir. Özellikle gelecek yaşamında kişinin hayatını önemli oranda sekteye uğratan sorunlar içerisinde yer alır. Aynı zamanda bu rahatsızlık multiple skleroz olarak da bilinmektedir. Bu doğrultuda tedaviye geç kalındığı takdirde birçok önemli ve kalıcı etki söz konusu olabilmektedir. Bunların önüne geçebilmek için ise mutlaka belirtiler takip edilmeli ve bu doğrultuda uzman bir doktora başvurulmalıdır.

MS HASTALIĞI TEDAVİ EDİLMEZSE NE OLUR?

En çok merak edilen konular içerisinde MS hastalığının tedavi edilmediği takdirde ne olabileceğidir. Bu rahatsızlık erken evrelerde geçici ataklar olarak kendisini gösterir. Fakat geç kalındığı takdirde ise birtakım sorunlar gelecek yaşamı için önemli bir etki yaratır.

- Görme kaybı

- Denge ve görme bozukluğu

- Peltek konuşma bozukluğu

- Kaslarda güçsüzlük ve yorgunluk

Bu şekilde birçok sorun kişinin gelecek hayatını etkileyecek kadar kalıcı bir durum yaşatabilmektedir. Bu sebepten dolayı mutlaka zamanında belirtilerin anlaşılması ve tedavi edilmesi gereken en önemli hastalıklar içerisinde gelir.

MS (EMES) HASTALIĞININ TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Günümüzde MS (Emes) hastalığının kesin bir tedavi yöntemi bulunmamaktadır. Ancak atak esnasında ortaya çıkan nörolojik bulguların düzeltilmesi, meydana gelen özürlüklerin giderilmesi ve atakların önlenmesi konusunda destekleyici ve tedavi edici çalışmalar ele anılmaktadır. Bu destekleyici ve tedavi yöntemleri özellikle rehabilitasyon olarak ifade edilebilir. En azından Emes hastalığının gelecek yaşamdaki etkilerini önemli oranda azaltmak için bu yöntemler ele alınır. Bu rahatsızlığın tamamen ortadan kaldırılması için tedavi yöntemleri üzerinde günümüzde hala çalışmalar devam ediyor.

EMES HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Multiple Skleroz olarak da bilinen (MS) Emes hastalığı birçok farklı belirtiyle etkisini gösterir.

- Uyuşukluk, karıncalanma ve iğnelenme

- Güç kaybı, spazmı ve kas sertliği

- Görme kaybı ve çift görme

- İdrar kaçırma ile beraber sık idrara çıkma

- Konuşma bozukluğu

- Kabızlık

- Cinsel fonksiyon bozuklukları

- Denge kaybı ve bulantı

Yukarıda verilen belirtilerden birkaç tanesi ortaya çıktığı vakit mutlaka en yakın zamanda uzman bir doktora görünmek gerekir. Bu doğrultuda yapılacak rehabilitasyon tedavi yöntemi ile beraber, MS hastalığının etkileri önemli oranda azaltılabilir.