mRNA aşısı nedir, hangi aşı mRNA? BioNTech MRNA mı, 3 doz MRNA aşısını kimler yaptıracak? Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklandı!

mRNA aşısı nedir, hangi aşı mRNA? Bilim Kurulu Toplantısı sonrası mRNA aşısı ile ilgili açıklama yapıldı. Bilim Kurulu tarafından alınan karara göre mRNA aşılarının risk grupları önceliği göz önünde bulundurularak perşembe gününden itibaren hatırlatma dozu olarak uygulanacağı bildirildi. mRNA aşısı olmuş olup 2. dozdan itibaren 6 aya kadar süre geçmiş kişiler BioNTech aşılarını yaptırabilecekler. Peki, mRNA aşısı nedir, kimler 3. dozu olacak? İşte, 3. doz aşı uygulanacak gruplar ve mRNA aşısı ile ilgili detaylı bilgiler…

BioNTech mRNA aşısı olmuş ve 2. dozdan itibaren 6 aya kadar süre geçmiş öncelikli gruplardaki kişilere 3. doz aşı yapılacak. Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yaptı. Peki, mRNA aşısı nedir? Kimler 3. doz mRNA aşısı yaptıracak?

mRNA AŞISI NEDİR?

Mesajcı RNA, sentezlenecek bir proteinin amino asit dizisine karşılık gelen kimyasal şifreyi taşıyan bir moleküldür. mRNA, bir DNA kalıptan transkripsiyon yoluyla sentezlenir ve protein sentez yeri olan ribozomlara, protein kodlayıcı bilgiyi taşır.

mRNA aşıları, virüsün genetik kodunu taşıyan RNA’yı içeren aşılardır. Aşı kişiye enjekte edildikten sonra kişinin hücreleri, bu genetik kodu kullanarak bağışıklık sistemini uyaran maddeleri (antijen) üretir ve bağışıklık sistemini harekete geçirir.

RNA paketlerini almış bir hücre zaman içerisinde öldüğünde, geride bıraktığı kalıntılar birçok başak protein ve protein parçasını içerir. Bu parçalar daha sonra antijen sunan hücre adı verilen bir tür bağışıklık hücresi tarafından alınabilir. Hücre, yüzeyinde,başak proteinin parçalarını bulundurur. Yardımcı T hücreleri olarak adlandırılan diğer hücreler bu parçaları saptadığı zaman, yardımcı T hücreleri uyarır ve enfeksiyonla savaşmak için diğer bağışıklık hücrelerinin devreye girmesini sağlar.



B-hücreleri olarak adlandırılan diğer bağışıklık hücreleri, aşılanmış hücrelerin yüzeyindeki virüslerin sivri uçlarına ve protein parçalarına çarpabilir. Böylelikle B hücrelerinin birkaçı başak proteinlerine kilitlenir. Bu B hücreleri, daha sonra yardımcı T hücreleri tarafından aktive edilirse çoğalmaya ve başak proteinini hedefleyen antikorları dağıtmaya ve çoğaltmaya başlar.

Antikorlar, virüsün sivri uçlarına (başak) takılabilir, imha için işaretleyebilir ve sivri uçların diğer hücrelere yapışmasını engelleyerek enfeksiyonu önleyebilir. Antijen sunan hücreler, yüzeylerinde başak protein parçalarını gösteren herhangi bir koronavirüs ile enfekte olmuş hücreleri bulmak ve yok etmek için yok edici T hücresi adı verilen başka bir bağışıklık hücresi türünü de etkinleştirebilir.



Aşılamadan sonraki dönemlerde, antikorların ve öldürücü T hücrelerinin sayısında azalma olabilir. Ancak, bağışıklık sistemi ayrıca virüs hakkındaki bilgileri uzun yıllar boyunca hafıza B hücreleri ve hafıza T hücreleri adı verilen özel hücrelerde saklar.

mRNA HANGİ AŞI?

Virüsün genetik kodunu taşıyan RNA’yı içeren aşı olarak adlandırılan mRNA aşısı, ülkemizde uygulanan BioNTech aşısı olarak yer alıyor.

KİMLER mRNA AŞISI YAPTIRACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgın gündeminin ve sürece ilişkin yeni kararların değerlendirildiği Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından bir açıklama paylaştı.



Bakan Koca, kritik toplantı sonrası sosyal medya hesabından paylaştığı yazılı açıklamada bazı önemli kararlar alındığını belirterek kararları şu şekilde sıraladı:



1. mRNA aşısı olmuş olup 2. dozdan itibaren 6 aya kadar süre geçmiş kişilere risk grupları önceliklendirilerek Hatırlatma Dozu yapılmasının uygun olacağına karar verildi. Bu gruplar;



a) 60 yaş üzerindeki vatandaşlar



b) 18-60 yaş arasında olup kronik hastalıkları olanlar



c) Başta sağlık çalışanları olmak üzere yüksek riskli mesleklerde çalışanlar.

2. 60 yaş üzerindeki vatandaşlarımız ile gebelerin tam aşılı olmalarının son derece önemli olduğu bir kez daha vurgulanmıştır. İleri yaştaki vatandaşlarımız ve anne adaylarımızın aşıları eksik kalmamalı.



3. Okullarda salgına yönelik rastgele taramaların durumu değerlendirilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığımızla işbirliği içinde taramaların devam ettirilmesi salgının seyri açısından önemli bir gösterge olarak görülmüştür.



4. Mevcut aşılama durumu da değerlendirilmiştir. 1 doz aşılı olanların tüm nüfusa oranı %67, 2 doz aşılı olanların oranı ise %59’dur. Toplumsal bağışıklığı sağlayabilmek için bu oranın %70’in üzerine çıkarılması gerekmektedir.



5. Salgın sona ermeden ve toplumsal bağışıklık elde edilmeden tedbirlerden vazgeçilmemeli."