Motosiklette vergi düşünce indirim geldi

Bu düzenlemenin motosiklet camiası için bir nebze de olsa can suyu olduğunu söyleyen Yamaha Motor Türkiye Genel Müdürü Bora Berker Cansever ‘vergi yükü hem sektörü domine eden uluslararası markalar hem de kullanıcılar için oldukça ağır. Genç nüfusa sahip Türkiye’de sektör ciddi bir büyüme potansiyeline sahip. Yüzde 10’luk indirim bunun için önemli bir adımdı. 2021’de yenilediğimiz ürün gamımızda satış rakamlarına güncellemeyi hemen yansıttık. Güçlenen ürün gamımız, büyüyen stok kapasitemiz, yeni hizmet yaklaşımlarımızla her geçen gün artan talebi hiç aksatmadan tüm satış ve servis noktalarında karşılamaya devam edeceğiz” dedi. Uygulama ile 50 cc modeller ve Fransa üretimi XMAX 250 dışındaki tüm Yamaha motosikletlerde yüzde 10’luk indirim satış rakamlarına yansıtıldı
Son 15 yılın en yüksek pazarı
Covid-19 pandemi sürecini kapsayan 2020 yılında motosiklete olan talepte ciddi bir artış görüldü. 2020 yılının sonunda toplam trafiğe çıkan motosiklet sayısı 200 bini geçerek son 15 yılın en yüksek plaka kaydına ulaştı. Başta Honda olmak üzere diğer markalar da bazı modellerde vergi indirimini fiyata yansıttılar.