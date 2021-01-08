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Motosiklette vergi düşünce indirim geldi

08 Ocak 2021 Cuma - 17:21 | Son Güncelleme : 08 01 2021 - 17:21

Nisan ayında yüzde 20 oranındaki ek gümrük vergisi gelen yüzde 10’luk artışla yüzde 30’a çıkarılmıştı. 31 Aralık 2020 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yüzde 10’luk artış geri çekildi.


Bu düzenlemenin motosiklet camiası için bir nebze de olsa can suyu olduğunu söyleyen Yamaha Motor Türkiye Genel Müdürü Bora Berker Cansever ‘vergi yükü hem sektörü domine eden uluslararası markalar hem de kullanıcılar için oldukça ağır. Genç nüfusa sahip Türkiye’de sektör ciddi bir büyüme potansiyeline sahip. Yüzde 10’luk indirim bunun için önemli bir adımdı. 2021’de yenilediğimiz ürün gamımızda satış rakamlarına güncellemeyi hemen yansıttık. Güçlenen ürün gamımız, büyüyen stok kapasitemiz, yeni hizmet yaklaşımlarımızla her geçen gün artan talebi hiç aksatmadan tüm satış ve servis noktalarında karşılamaya devam edeceğiz” dedi. Uygulama ile  50 cc modeller ve Fransa üretimi XMAX 250 dışındaki tüm Yamaha motosikletlerde yüzde 10’luk indirim satış rakamlarına yansıtıldı 
 
Son 15 yılın en yüksek pazarı
 
Covid-19 pandemi sürecini kapsayan 2020 yılında motosiklete olan talepte ciddi bir artış görüldü. 2020 yılının sonunda toplam trafiğe çıkan motosiklet sayısı 200 bini geçerek son 15 yılın en yüksek plaka kaydına ulaştı. Başta  Honda olmak üzere diğer markalar da bazı modellerde vergi indirimini fiyata yansıttılar.

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