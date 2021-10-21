Kaza, dün akşam saatlerinde Hasanbey Mahallesi'nde meydana geldi. Yakıt almak için akaryakıt istasyonuna girmek isteyen D.B. (44) yönetimindeki 29 DA 090 plakalı otomobil, karşı yönden gelen ve sipariş götüren kurye Emrah Meydan'ın kullandığı motosiklet ile çarpıştı. Motosikletten savrulan Meydan, yaralandı. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan Meydan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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Motosikletli kurye, kazada yaşamını yitirdi
Uğur AYDIN/GÜMÜŞHANE, (DHA) | 21 Ekim 2021 Perşembe - 10:47 | Son Güncelleme : 21 10 2021 - 10:47