Motosikletlerde bölünmüş ekran yeniliği

Araç bilgilerini ve akıllı telefondaki uygulama içeriğini eşzamanlı olarak gösteren, serbest bir şekilde programlanabilen bölünmüş ekran bir dönem sadece lüks otomobillerde kullanılıyordu. Bosch'un pazara sürdüğü yeni entegre bağlanabilirlik gösterge paneli artık bu özelliği motosikletler için de kullanıma sunuyor. Markanın 2600 motosiklet sürücüsü arasında yaptığı anket, her on sürücüden sekizinin bu işlevi memnuniyetle kullanacağı sonucuna ulaştı. Yeni 10.25 inçlik TFT ekran, bu yıl BMW motosikletlerinde görücüye çıkıyor. Ekranın yeni boyutları, sürücünün dikkatini dağıtmadan ilgili tüm bilgileri bir bakışta gösteriyor. Kullanıcılar ekranda görmek istedikleri içeriğe karar veriyor ve bunların tümünü gidon ile kontrol edilebiliyor.