Büyük şehirlerde yol yardım hizmetinin önündeki en büyük engel olan yoğun trafik nedeniyle çekicinin arıza noktasına erişme süresindeki gecikmeler hem müdahale süresini uzatıyor. Marm Assistance’in yeni hizmeti m-oto yardım ile yol kenarı arızalarda motosikletli ekipler sayesinde araca erişim ve müdahalenin daha hızlı ve kolay gerçekleşmesi hedefleniyor. Motosikletli yol yardım servisi m-oto yardım kapsamında sunulan yol kenarı hizmetleri arasında akü takviyesi ve ölçümü, lastik değişimi, far - ampul değişimi, elektrikli yan ayna mekanizmaları,motor yağı kontrolü ve tamamlanması vb yer alıyor.
Uzman bakışı önemli
Yetkililer hizmet konusunda şu bilgileri veriyor:
“Türkiye genelinde çekicinin arıza noktasına ulaşma süresi ortalama 55 dakika iken, ilk müdahale sonrası servise çekim ve arızanın giderilmesi eklendiğinde 2.5 saate çıkan toplam yol yardım süresi, m-oto yardım ile trafikte bekleme yaşanmadan ortalama 30 dakikaya iniyor. İkame araç ve çekici gerekmeksizin hem zaman hem maliyet tasarrufu yaratarak sürücülerin yola devamlılığında en etkin çözüm olan m-oto yardım, konusunda uzman ve deneyimli ekipler tarafından sağlanıyor.”
- Haberler »
- Otomobil Haberleri »
- Motosikletle yol yardımına gelecek!
Motosikletle yol yardımına gelecek!
Yolda kalan araçlara motosikletli uzman ekipler müdahale edecek...
Büyük şehirlerde yol yardım hizmetinin önündeki en büyük engel olan yoğun trafik nedeniyle çekicinin arıza noktasına erişme süresindeki gecikmeler hem müdahale süresini uzatıyor. Marm Assistance’in yeni hizmeti m-oto yardım ile yol kenarı arızalarda motosikletli ekipler sayesinde araca erişim ve müdahalenin daha hızlı ve kolay gerçekleşmesi hedefleniyor. Motosikletli yol yardım servisi m-oto yardım kapsamında sunulan yol kenarı hizmetleri arasında akü takviyesi ve ölçümü, lastik değişimi, far - ampul değişimi, elektrikli yan ayna mekanizmaları,motor yağı kontrolü ve tamamlanması vb yer alıyor.
- Genç YouTuber'ın feci sonu! Kanalı için video çekerken...
- Bakan Soylu 'dikkat edelim' deyip uyardı: Zehir saçıyorlar
- Ünlü tatil merkezinde rezalet! Sokak ortasındaki genç kıza...
- Altun: Van'daki selden etkilenen vatandaşların ihtiyaçları temin edilecek
- Google'ın eski sürüm telefonlarla ilgili kararı! Giriş yapılamayacak!
- 15 yaşındaki kız, annesiyle tartışan babasını öldürdü!