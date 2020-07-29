Babası böyle feryat etti! 'Yaktın bizi oğlum'

Antalya'da gece bekçiliği yapan Süleyman Hortul (22), iş yerinden Serik'teki evine dönüş yolunda park halindeki motosikletinin yanında ölü bulundu. Başında yara olan Hortul'un şüpheli ölümüyle ilgili araştırma başlatıldı. Acı haberi olay yerinde alan baba Yener Hortul ise "Yaktın bizi oğlum" diye gözyaşı döktü.

Olay, saat 04.30 sıralarında Serik'e bağlı Abdurrahmanlar Mahallesi Azaplar mevkiinde meydana geldi. Bir iş yerinde gece bekçisi olarak çalışan Süleyman Hortul, Antalya 'dan Serik'teki evine dönmek için yola çıktığı 07 YC 231 plakalı motosikletinin yanında, yerde kanlar içinde yatarken bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Süleyman Hortul'un yaşamını yitirdiğini belirlendi.

Yapılan ilk incelemede Süleyman Hortul'un başına yara aldığı, motosikletinin ise hemen baş ucunda park halinde durduğu ve herhangi bir kaza izi bulunmadığı anlaşıldı. Yine olay yerinde başka bir araca ait olduğu tahmin edilen parçalar bulundu.

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