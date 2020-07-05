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Motosikletin pedalı bacağına saplandı!

AA |  05 Temmuz 2020 Pazar - 14:21 | Son Güncelleme : 05 07 2020 - 14:23

Ordu'da otomobil ile çarpışan talihsiz motosiklet sürücüsünün bacağına pedal ucu saplandı.


Ordu'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsünün bacağına saplanan pedal çubuğu operasyonla çıkarıldı. Alınan bilgiye göre, Altınordu ilçesinin Öceli Mahallesi'nde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Ramazan Çelik (19) yaralandı.
 
 
Kullandığı motosikletin pedal çubuğu sol bacağına saplanan Çelik, kaldırıldığı Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Alper Çıraklı tarafından hastanenin acil bölümünde gerçekleştirilen operasyonda, Çelik'in bacağındaki pedal çubuğu çıkarıldı.
 
Çelik'in tedavisi devam ediyor.
 

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