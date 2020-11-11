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Motosikletin çarptığı kadın, yaşamını yitirdi

DHA |  11 Kasım 2020 Çarşamba - 11:11 | Son Güncelleme : 11 11 2020 - 11:11

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken motosikletin çarptığı Sultan Karahan (41) yaşamını yitirdi. Yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.


Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde Sefa Çegeli (42) yönetimindeki motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan, bir tekstil firmasında güvenlik görevlisi olan Sultan Karahan'a çarptı. 
 
Sultan Karahan kaza yerinde yaşamını yitirirken, yaklaşık 100 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü ise yarandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Çegeli, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
 
Yapılan incelemenin ardından Sultan Karahan'ın cansız bedeni, Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
 
 

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Denizli Merkezefendi Sultan Karahan
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