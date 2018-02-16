Motosikletçilerden 'Zeytin Dalı' operasyonuna destek korteji

Kayseri Motosiklet Kulübü (KAYMOK) öncülüğünde düzenlenen kortej öncesinde yaklaşık 100 motosikletçi Mimarsinan Parkı'nda toplandı. Türk bayrakları ile donattıkları motosikletleri ile tura başlayan motosikletçilere Kayseri liler de ilgi gösterdi. Güvenlik önlemleri arasında Kartal Hava Şehitliğine gelen motosikletçiler, burada saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı 'nı okudu.

Kortej hakkında bilgiler veren KAYMOK üyelerinden Bülent Eker, "Bugün birçok arkadaşımız bizim için çok önemli olan bugünde toplandık. Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı’nda onlarca askerimizin yanında olduğumuzu göstermek için bu etkinliği yaptık. Damarlarımızda taşıdığımız kan Türk kanı olduğu için şuanda buradayız. Bizde bundan onur duyuyoruz. Hepimiz askeriz. Askerlerimiz orada kendi görevlerini en iyi şekilde yapıyorlar ama bizde askeriz. Her dakika bize ihtiyaç duyulduğu halde gitmeye de hazır olduğumuzu göstermek için buradayız" ifadelerini kullandı.