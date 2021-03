Motosiklet tutkusu yuva yıktı!

İstanbul Aile Mahkemesi’ne iki yıl önce açılan davaya göre, 2013 yılında evlenen M.E. ile T.E. çiftinin iki çocukları vardı. T.E., evliliklerinin ikinci ayında motosiklet satın aldı. Eşine haber vermeden sık sık motosiklet gezileri düzenleyen T.E., eve geç gelmeye başladı. İki yıl sonra işten ayrılan T.E., evin ihtiyaçlarını karşılamayınca M.E. çocuğunu da alarak ailesinin yanına gitti. İşe girmesinin ardından eşini razı ederek evine geri getiren T.E. vurdumduymaz tavırlarına devam etti. Eşinin kendisinden ayrı yaşaması ve soğuk davranmasından şüphelenen M.E., sosyal medyada eşinin motosiklet üzerinde başka kadınlarla fotoğraflarını gördü.