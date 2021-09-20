Motosiklet tercihinde “güvenlik” soru işareti!

Motosiklet ve scooter motosiklet tercihleri ve kullanımı konusunda tüketicilerin davranışlarını araştırdı. Eylül ayında 711 kişinin katılımıyla gerçekleşen araştırma sonuçlarına göre tüketicilerin %53,3’ü hayatının bir döneminde motosiklet veya scooter motosiklet kullanmayı düşünmüyor, %21,7’si ise bu konuda emin değil. Katılımcıların %25,1’i ise hayatının bir döneminde motosiklet kullanmayı düşündüğünü belirtiyor.
Tehlikeli bulanlar var
Motosiklet veya scooter motosiklet tercih etmeyen ve hayatının belli bir döneminde dahi hiç kullanmayı düşünmeyen tüketicilere sebebi sorulduğunda katılımcıların %63,8’i bu araçları tehlikeli bulduğu için tercih etmeyeceğini söylüyor. Katılımcıların %12,8’i ülkemizde iki tekerlekli araçlar yeterince ciddiye alınmadığı için, %12,1’i geniş aile yapısına uygun olmadığı için ve %8,1’i kış şartlarında kullanımı zor olduğu için tercih etmeyeceğini söylüyor.
Scootera talep daha az
Arabam.com’un gerçekleştirdiği araştırmaya göre katılımcılarının %80’i şu anda motosiklet veya scooter kullanıcısı değil, katılımcıların %20’si şu anda motosiklet veya scooter kullanıcısı. Hayatının bir döneminde motosiklet veya scooter kullanmayı düşünenlerin oranı %25,1 ve düşünmeyenlerin oranı %53,3. Katılımcıların %21,7’si ise bu konuda emin olmadığını söylüyor. Kullanıcılar Bir Yaşam Tarzı Olarak Benimsediği için Motosiklet Kullanmayı Tercih Ediyor Araştırma katılımcılarına “hangisini kullanırsınız?” sorusu sorulduğunda tüketicilerin %52,4’ü motosiklet, %47,6’sı scooter motosiklet tercih edeceğini söylüyor.
Pratiklik tercih sebebi
Katılımcılara neden motosiklet tercih ettiği sorulduğunda katılımcıların %38,5’i bir yaşam tarzı olarak benimsediği için motosiklet tercih edeceğini söylüyor. Katılımcıların %24,8’i sıkışık trafikte avantajlı olduğu için, %19,7’si araba fiyatları yüksek olduğu için, %8,5’i hız tutkunu olduğu için, %5,1’i motosiklet muayenelerinin arabalara göre daha ucuz ve 2 yılda bir yapıldığı için ve %3,4’ü uzun yolculuklarda da kullanılabildiği için motosiklet tercih edeceğini söylüyor. Scooter Motosiklet Tercih Edilme Sebebi: Şehir İçi Pratik ve Konforlu Ulaşım Sağlamak Tüketicilere Scooter motosiklet tercih etme sebepleri sorulduğunda tüketicilerin %69,7’si şehir içi pratik ve konforlu ulaşım sağlamak istediği için tercih edeceğini söylüyor. Tüketicilerin %10,7’si muayenesinin ucuz ve 2 yılda bir olduğu için, %9’u yakıt tüketimi düşük olduğu için, %8,2’si otomatik vites olduğu için, %2,5’i bagaj alanı geniş olduğu için tercih edeceğini belirtmekte.
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- Motosiklet tercihinde “güvenlik” soru işareti!
Motosiklet tercihinde “güvenlik” soru işareti!
Yapılan araştırmaya göre Türkiye’de tüketicilerin yüzde 63,8’i motosikletleri tehlikeli bulduğu için tercih etmeyeceğini belirtiyor.
Motosiklet ve scooter motosiklet tercihleri ve kullanımı konusunda tüketicilerin davranışlarını araştırdı. Eylül ayında 711 kişinin katılımıyla gerçekleşen araştırma sonuçlarına göre tüketicilerin %53,3’ü hayatının bir döneminde motosiklet veya scooter motosiklet kullanmayı düşünmüyor, %21,7’si ise bu konuda emin değil. Katılımcıların %25,1’i ise hayatının bir döneminde motosiklet kullanmayı düşündüğünü belirtiyor.
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