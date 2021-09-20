Motosiklet tercihinde “güvenlik” soru işareti!

Motosiklet ve scooter motosiklet tercihleri ve kullanımı konusunda tüketicilerin davranışlarını araştırdı. Eylül ayında 711 kişinin katılımıyla gerçekleşen araştırma sonuçlarına göre tüketicilerin %53,3’ü hayatının bir döneminde motosiklet veya scooter motosiklet kullanmayı düşünmüyor, %21,7’si ise bu konuda emin değil. Katılımcıların %25,1’i ise hayatının bir döneminde motosiklet kullanmayı düşündüğünü belirtiyor.

Tehlikeli bulanlar var



Motosiklet veya scooter motosiklet tercih etmeyen ve hayatının belli bir döneminde dahi hiç kullanmayı düşünmeyen tüketicilere sebebi sorulduğunda katılımcıların %63,8’i bu araçları tehlikeli bulduğu için tercih etmeyeceğini söylüyor. Katılımcıların %12,8’i ülkemizde iki tekerlekli araçlar yeterince ciddiye alınmadığı için, %12,1’i geniş aile yapısına uygun olmadığı için ve %8,1’i kış şartlarında kullanımı zor olduğu için tercih etmeyeceğini söylüyor.



Scootera talep daha az



Arabam.com’un gerçekleştirdiği araştırmaya göre katılımcılarının %80’i şu anda motosiklet veya scooter kullanıcısı değil, katılımcıların %20’si şu anda motosiklet veya scooter kullanıcısı. Hayatının bir döneminde motosiklet veya scooter kullanmayı düşünenlerin oranı %25,1 ve düşünmeyenlerin oranı %53,3. Katılımcıların %21,7’si ise bu konuda emin olmadığını söylüyor. Kullanıcılar Bir Yaşam Tarzı Olarak Benimsediği için Motosiklet Kullanmayı Tercih Ediyor Araştırma katılımcılarına “hangisini kullanırsınız?” sorusu sorulduğunda tüketicilerin %52,4’ü motosiklet, %47,6’sı scooter motosiklet tercih edeceğini söylüyor.



Pratiklik tercih sebebi



Katılımcılara neden motosiklet tercih ettiği sorulduğunda katılımcıların %38,5’i bir yaşam tarzı olarak benimsediği için motosiklet tercih edeceğini söylüyor. Katılımcıların %24,8’i sıkışık trafikte avantajlı olduğu için, %19,7’si araba fiyatları yüksek olduğu için, %8,5’i hız tutkunu olduğu için, %5,1’i motosiklet muayenelerinin arabalara göre daha ucuz ve 2 yılda bir yapıldığı için ve %3,4’ü uzun yolculuklarda da kullanılabildiği için motosiklet tercih edeceğini söylüyor. Scooter Motosiklet Tercih Edilme Sebebi: Şehir İçi Pratik ve Konforlu Ulaşım Sağlamak Tüketicilere Scooter motosiklet tercih etme sebepleri sorulduğunda tüketicilerin %69,7’si şehir içi pratik ve konforlu ulaşım sağlamak istediği için tercih edeceğini söylüyor. Tüketicilerin %10,7’si muayenesinin ucuz ve 2 yılda bir olduğu için, %9’u yakıt tüketimi düşük olduğu için, %8,2’si otomatik vites olduğu için, %2,5’i bagaj alanı geniş olduğu için tercih edeceğini belirtmekte.