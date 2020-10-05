Motosiklet satışları artıyor!

MOTED (Motosiklet Endüstrisi Derneği) raporuna göre 2020 Ağustosta TUİK verileri trafiğe kaydı yapılan motosiklet sayısının geçen yılın Ağustos ayına göre yüzde 94 oranında arttığını gösteriyor.2020 Ağustos ayı TUİK verilerine göre motosiklet tescil adetleri, bir önceki yılın Ocak-Ağustos ayına göre ise yüzde 29 oranında arttı. 2019 ilk 8 ayda toplam 111.2 bin motosiklet satılırken bu yıl aynı dönemde 143.2 bin araç satıldı. 2020 yılı Ağustos ayında 25.425 adet tescil yapılırken 2019 Ağustos ayında bu rakam 13.077 adete çıktı. Eylül sonunda kalkması beklenen ilave gümrük vergisi 3 ay uzatıldı. Sektörün bu yıl sonu satış beklentisi 175 bin adet civarında oluşmakta. 2019 toplam satışlar 154.6 bin seviyesinde idi.