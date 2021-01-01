Motosiklet pazarı yüzde 34 büyüdü!

MOTED (Motosiklet Endüstrisi Derneği) verilerine göre 2020 yılı Kasım Döneminde motosiklet tescil adetleri geçen yılın Kasım ayına göre ise %28 oranında arttı 2020 Ocak-Kasım aylarında ise toplam %34 oranında yükseldi. Kasım ayında 102.636 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %64,8'ini otomobil, %14,2'sini kamyonet, %12,0'ını motosiklet, %5,9'unu traktör, %2,0'ını kamyon %0,5'ini minibüs, %0,5'ini otobüs ve %0,1'ini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Taşıtların yüzde 14’ü motosiklet



Trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 24 064 532 oldu Kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %54,2'sini otomobil, %16,3'ünü kamyonet, %14,6'sını motosiklet, %8,1'ini traktör, %3,6'sını kamyon, %2,0'ını minibüs, %0,9'unu otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Kasım ayında devri yapılan taşıtların %68,7'sini otomobil, %16,6'sını kamyonet, %5,5'ini motosiklet, %4,1'ini traktör, %2,3'ünü kamyon, %2,2'sini minibüs, %0,5'ini otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.Türkiye’de halen 100 kişiden 4 kişi motosiklet kullanıyor.