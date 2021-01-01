MOTED (Motosiklet Endüstrisi Derneği) verilerine göre 2020 yılı Kasım Döneminde motosiklet tescil adetleri geçen yılın Kasım ayına göre ise %28 oranında arttı 2020 Ocak-Kasım aylarında ise toplam %34 oranında yükseldi. Kasım ayında 102.636 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %64,8'ini otomobil, %14,2'sini kamyonet, %12,0'ını motosiklet, %5,9'unu traktör, %2,0'ını kamyon %0,5'ini minibüs, %0,5'ini otobüs ve %0,1'ini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
Taşıtların yüzde 14’ü motosiklet
Trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 24 064 532 oldu Kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %54,2'sini otomobil, %16,3'ünü kamyonet, %14,6'sını motosiklet, %8,1'ini traktör, %3,6'sını kamyon, %2,0'ını minibüs, %0,9'unu otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Kasım ayında devri yapılan taşıtların %68,7'sini otomobil, %16,6'sını kamyonet, %5,5'ini motosiklet, %4,1'ini traktör, %2,3'ünü kamyon, %2,2'sini minibüs, %0,5'ini otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.Türkiye’de halen 100 kişiden 4 kişi motosiklet kullanıyor.
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Motosiklet pazarı yüzde 34 büyüdü!
İlk 11 ayda TUİK rakamlarına göre motosiklet tescil adetleri yüzde 34 arttı.
MOTED (Motosiklet Endüstrisi Derneği) verilerine göre 2020 yılı Kasım Döneminde motosiklet tescil adetleri geçen yılın Kasım ayına göre ise %28 oranında arttı 2020 Ocak-Kasım aylarında ise toplam %34 oranında yükseldi. Kasım ayında 102.636 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %64,8'ini otomobil, %14,2'sini kamyonet, %12,0'ını motosiklet, %5,9'unu traktör, %2,0'ını kamyon %0,5'ini minibüs, %0,5'ini otobüs ve %0,1'ini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
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