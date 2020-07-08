Motosiklet eğitimi isteyenlerin sayısı ikiye katlandı

Özellikle büyük şehirlerde artan trafik sıkıntısı nedeni ile şehir hayatını kolaylaştıran ve doğru sürüş teknikleri ile kullanıldığında güvenli bir ulaşım aracı olan motosiklet, pandemi döneminde ulaşımda enfekte olma riskini de ortadan kaldırılmasıyla daha fazla tercih edilir oldu. İstanbul yer alan Autodrom pistinde verilen ve 1 tam gün süren eğitimlerde 6 kişilik gruplar oluşturuluyor. Başlangıç, Gelişim, Performans ve Scooter Plus olmak üzere 4 farklı eğitim programından kendine uygun olan eğitimi seçen sürücüler teorik ve pratik olmak üzere kapsamlı eğitimler alıyor.
Talep artışta
Yetkililer Yamaha Riding Academy'nin pandemi sonrası yeni normal dönemde sağlık adına tüm önlemlerini alarak eğitimlere tam gaz devam ettiğini belirterek talebin iki misline çıktığını belirttiler. Motosiklete ilginin artmasıyla yoğun talep alan Yamaha Riding Academy’de 4 farklı eğitim programıyla motosiklet severlere güvenli sürüş eğitimleri veriliyor. Kadın kullanıcı sayılarının artırmak, gençlerin bilinçli motosiklete başlamalarını sağlamak için yeni eğitim programları ve kampanyalar ile dinamik bir sürece giren Yamaha Riding Academy, 40 yaş üstü yeni sürücüler için de çalışmalarına başlayacak.