18 Kasım 2020 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.295 2.78 EURO 9,1540 0.18
USD 7,7070 0.10 ALTIN 463,510 -0.48
CANLI BORSA
TÜMÜ

Motorsporlarında start verildi

18 Kasım 2020 Çarşamba - 16:59 | Son Güncelleme : 18 11 2020 - 16:59

Körfez Yarış pistinde heyecan pandemi önlemleriyle başlayacak


Koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle gerçekleştirilemeyen otomobil sporları organizasyonları, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden alınan uygunluk ile 21 Kasım’dan itibaren 6 hafta boyunca Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Körfez Yarış Pisti ve çevresinde belirlenen parkurlarda gerçekleştirilecek.Türkiye Ralli ve Historic Ralli Şampiyonları ile offroad, baja, pist, karting, drift ve Şevki Gökerman Ralli Kupaları olmak üzere farklı disiplinlerdeki organizasyonlar, Koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında seyircisiz olarak gerçekleştirilecek.Tüm branşlarda yarışlara katlım bedeli alınmayacak ve katılımcılar sadece sigorta bedeli ödeyecekler. Organizasyonlara katılacak sporculardan yarıştan en geç 5 gün önce PCR testi yaptırması istenecek.

ETİKETLER

Körfez Yarış pisti pandemi önlemleri Koronavirüs
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.