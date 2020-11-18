Motorsporlarında start verildi

Koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle gerçekleştirilemeyen otomobil sporları organizasyonları, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden alınan uygunluk ile 21 Kasım’dan itibaren 6 hafta boyunca Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Körfez Yarış Pisti ve çevresinde belirlenen parkurlarda gerçekleştirilecek.Türkiye Ralli ve Historic Ralli Şampiyonları ile offroad, baja, pist, karting, drift ve Şevki Gökerman Ralli Kupaları olmak üzere farklı disiplinlerdeki organizasyonlar, Koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında seyircisiz olarak gerçekleştirilecek.Tüm branşlarda yarışlara katlım bedeli alınmayacak ve katılımcılar sadece sigorta bedeli ödeyecekler. Organizasyonlara katılacak sporculardan yarıştan en geç 5 gün önce PCR testi yaptırması istenecek.