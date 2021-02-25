Motorlu karavanda ÖTV düzenlenmesi isteniyor!

Türkiye’de motorlu karavan sahibi olmak yüksek ÖTV oranlarından dolayı oldukça maliyetli. Ticari araç ÖTV’si ile alınan sıfır bir araç karavana dönüştürülürse ÖTV oranı yüzde 220’lere yükseliyor. Eğer ticari aracın yaşı 5 ve üzeri ise ÖTV düşüyor ancak bu araçlarda yaş ve yüksek km’lerinden dolayı tercih edilmiyor. Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Başkanı İnan Ekici konu hakkında şunları söylüyor:

“Bir ticari aracı karavana dönüştürmek için alıyorsunuz, üst yapıcıya götürüyorsunuz kullanım amacını değiştiriyorsunuz ve hususiye çevriliyor. Bu araçların motorları da hep 2000-2500’ün üzeri olduğu için de yüzde 220 ÖTV’ye dayanıyor. Dolayısıyla motorlu karavan işi de Türkiye’de gelişmekten uzak bir hal alıyor. Bizim istediğimiz; Türkiye’ye değer yaratmak, yüzlerce motorlu karavan sahibi olup bu işten çok para kazanmak asla değil. Türkiye turizmi çok büyük bir fırsatı kaçırıyor.”



Almanya örneği



Geçen yıl sadece Almanya’da 160 bin adet karavanın trafiğe kaydolduğuna dikkat çeken Ekici ,”Karavan işi Portekiz, İtalya, İspanya, İngiltere, Almanya’da hem özel sahiplikte hem günlük kiralamada hem de bunu özel olarak yapan şirketler için büyük bir iş.Bizim gibi her bölgesinde ayrı bir güzelliği olan bir ülkede neden olmasın ki? Neden dünya vatandaşları ülkemize gelip, bir yere kapanarak her şey dahil sistemi tercih etmek yerine Türkiye’nin güzelliklerini karavanla seyahat ederek görmesin?”



Karavan turizminin Türkiye için önemli olduğunu kaydeden Ekici ,”Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı bunu önemsiyorlar. Kendilerine önemli sunumlar yaptık ve beğendiler. Gündem yakalamaya çalışıyoruz. TOKKDER olarak önümüzdeki günlerde sektör STK’ları ile ortak bir talepte bulunacağız” diye konuştu. Ekici ÖTV’nin Türkiye’de üretilebilir pazarı doğuracak yere çekilmesi gerektiğini dile getirdi.