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Motorine zam mı geldi, motorine zam ne zaman gelecek? Motorine 23 kuruş zam iddiası!

18 Ekim 2021 Pazartesi - 17:26 | Son Güncelleme : 18 10 2021 - 17:26

Motorine 23 kuruş zam geliyor. Akaryakıt fiyatlarında cuma gecesi motorine 41, benzine 14 kuruş zam yapılmıştı. Motorin bu zamla birlikte 8 liranın üzerine çıkacak. Peki, motorine zam ne zaman gelecek?


Motorine zam ne zaman gelecek? Akaryakıtta cuma günkü zamların ardından bugün motorinde yeni bir fiyat artışı daha olacağı belirtildi. Sektör kaynaklarına göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 23 kuruş daha zam gelecek.

DÖVİZ KURU BENZİN VE MOTORİN FİYATLARINA YANSIYOR

Artan döviz kuru ve petrol fiyatları akaryakıta yansıyor. Sektör kaynaklarına göre, motorinde 23 kuruş fiyat artışı gerçekleşecek. Zammın bu gece yarısı pompaya yansıtılması bekleniyor.

Üç günde ikinci kez zamlanan motorin bu zamla birlikte 8 liranın üzerine çıkacak. Cuma gecesi motorine 41, benzine 14 kuruş zam yapılmıştı.

 

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