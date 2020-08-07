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Motorine zam geliyor! Yarından itibaren...

İHA |  07 Ağustos 2020 Cuma - 10:47 | Son Güncelleme : 07 08 2020 - 10:47

Motorine yarından itibaren geçerli olmak üzere 16 kuruş zam beklendiği bildirildi.


Motorine yarından itibaren geçerli olmak üzere 16 kuruş fiyat artışı geçekleşeceği bildirildi.
 
Benzinde ise 10 Ağustos tarihine kadar herhangi bir fiyat değişikliği olmayacağı aktarıldı. 

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