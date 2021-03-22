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Motorine indirim geldi yapıldı ancak...

22 Mart 2021 Pazartesi - 19:31 | Son Güncelleme : 22 03 2021 - 19:31

Motorinde 35 KRŞ/LT indirim yapıldı. İndirim bu gece başlıyor. Fakat yapılan indirim pompa fiyatına yansımayacak.


Motorinin litresine yapılacak 35 kuruşluk indirim pompa fiyatlarına yansımayacak.
 
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) sosyal medya hesabı üzerinden motorinin litre satış fiyatına bu geceyarısından itibaren 35 kuruş indirim yapılacağını duyurdu. Ancak mevcut uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV’de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacak.
 
Motorinin litresi İstanbul’da ortalama 6,43 liradan, Ankara’da 6,49 liradan, İzmir’de ise 6,52 liradan satılıyor.
 
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

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