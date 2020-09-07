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Motorine 21 kuruş indirim geldi!

07 Eylül 2020 Pazartesi - 17:08 | Son Güncelleme : 07 09 2020 - 17:20

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 21 kuruş indirim yapıldı.


Motorinin litre fiyatında 21 kuruş indirim yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,16 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,95 lira olacak.

Motorinin litresi İstanbul'da 6,11 liradan 5,90 liraya, İzmir'de 6,20 liradan 5,99 liraya inecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

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