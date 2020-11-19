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Motorinde 2 kuruş indirim

AA |  19 Kasım 2020 Perşembe - 17:00 | Son Güncelleme : 19 11 2020 - 17:00

Motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 2 kuruş indirime gidilecek.


Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS)  alınan bilgiye göre, Başkent Ankara'da ortalama 6,36 liradan satılan motorinin  litre fiyatı ise 6,34 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,29 liradan  6,27 liraya, İzmir'de 6,40 liradan 6,38 liraya inecek.
 
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki  işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz  alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
 
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar,  rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler  gösterebiliyor.

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Motorin indirim litre
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