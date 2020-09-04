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Motorinde 15 kuruş indirim bekleniyor! Salı gününden itibaren...

04 Eylül 2020 Cuma - 10:37 | Son Güncelleme : 04 09 2020 - 10:41

Motorinin litre fiyatında salı gününden itibaren 15 kuruş civarında indirim bekleniyor.


Motorin fiyatında indirim bekleniyor. Fiyatlarda sert bir yükseliş olmaması durumunda salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 15 kuruş civarı indirim öngörülüyor.
 
Benzinin litre fiyatında ise değişiklik beklenmiyor.

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