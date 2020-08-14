MotoGP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 MotoGP yarış takvimi! MotoGP'de sıradaki durak Avusturya!

Covid-19 salgını nedeniyle ertelenen 2020 MotoGP Dünya Şampiyonası Avusturya'da yapılacak sezonun dördüncü yarışıyla sürecek. Peki, MotoGP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 MotoGP yarış takvimi...
MOTOGP NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Avusturya'nın Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull Pisti'nde gerçekleştirilecek dördüncü etabın sıralama turları, yarın TSİ 15.10'da başlayacak. Yarış ise 16 Ağustos Pazar günü TSİ 15.00'te 28 tur üzerinden yapılacak. MotoGP S Sport Plus ve S Sport kanalından yayınlanacak.
İspanya'da koşulan sezonun ilk iki yarışını Petronas Yamaha'nın Fransız pilotu Fabio Quartararo, üçüncü etabı ise Red Bull KTM takımının Güney Afrikalı sürücüsü Brad Binder kazanmıştı.
2020 MOTOGP PİLOT PUAN DURUMU
Sezonun dördüncü yarışı öncesinde pilotlar klasmanında puan durumu şöyle:
1. Fabio Quartararo (Fransa): 59 puan
2. Maverick Vinales (İspanya): 42
3. Franco Morbidelli (İtalya): 31
4. Andrea Dovizioso (İtalya): 31
5. Brad Binder (Güney Afrika): 28
2020 MOTOGP YARIŞ TAKVİMİ
Şimdiye kadar 3 etap tamamlandı. Avusturya, San Marino ve Fransa'da yapılacak yarışlarla 13 etap düzenlenecek.
Şartların elvermesi halinde 22 Kasım-13 Aralık tarihlerinde ABD, Arjantin, Tayland ve Malezya'da 4 yarış daha yapılacak.
2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın yenilenen yarış takvimi şöyle:
2. İspanya (Jerez): 26 Temmuz
3. Çekya (Brno): 9 Ağustos
4. Avusturya (Spielberg): 16 Ağustos
5. Avusturya (Spielberg): 23 Ağustos
6. San Marino (Misano): 13 Eylül
7. San Marino (Misano): 20 Eylül
8. İspanya (Barselona): 27 Eylül
9. Fransa (Le Mans): 11 Ekim
10. İspanya (Aragon): 18 Ekim
11. İspanya (Aragon): 25 Ekim
12. İspanya (Valencia): 8 Kasım
13. İspanya (Valencia): 15 Kasım