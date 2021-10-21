Mossad nedir? Mossad ajanları nasıl yakalandı? İşte Mit'in operasyonunun detayları!

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), casusluk amacıyla faaliyet gösteren üçer kişilik hücreler halinde örgütlenmiş 15 kişilik bir MOSSAD şebekesini çökertti. Mossad ajanlarına yapılan MİT operasyonunun detayları merak ediliyor. Peki, Mossad nedir? Mossad ajanları nasıl yakalandı? İşte Mit'in operasyonunun tüm detayları!

MİT, MOSSAD şebekesini çökertti. Casusluk amacıyla faaliyet gösteren üçer kişilik hücreler halinde örgütlenmiş 15 kişilik bir MOSSAD şebekesi MİT'in operasyonu ile yakalandı. Türkiye'de casusluk faaliyeti yürüttükleri tespit edilen MOSSAD ajanlarının faaliyelerinde nasıl bir yol izlediği de ortaya çıktı. Peki, Mossad nedir? Mossad ajanları nasıl yakalandı? İşte Mit'in operasyonunun tüm detayları!

Türkiye'de casusluk faaliyeti yürütülen 15 kişilik bir MOSSAD şebekesi MİT tarafından çökertildi. Şebekenin 1 yıldır MİT tarafından takip edildiği öğrenilirken, şebekenin nasıl bir yol izlediği de ortaya çıktı.

MOSSAD AJANLARI NASIL YAKALANDI?

MİT'in 200 kişilik ekibi 15 kişilik casusluk şebekesini 1 yıl boyunca anbean izledi, bir gölge gibi onları takip etti.

Operasyonun detaylarını CNN Türk muhabiri Ceylan Sever aktardı:

MİT tarafından, MOSSAD'a ait 15 kişilik şebeke çökertildi. MİT 200 kişilik bir ekip kurdu. MOSSAD'ın Türkiye'de yabancı uyruklu ve Türk vatandaşı olan kişiler üzerinden 3'er kişilik gruplar halinde toplam 15 kişiyi Türkiye'deki yabancı uyruklu öğrencilerin, özellikle Filistinli öğrencilerin nasıl bir yol izleyerek Türkiye'ye geldiği ve burada savunma sanayindeki faaliyetlerinde nasıl çalışacaklarına dair kendi ülkeleri açısından istihbarat toplatıyorlardı para karşılığı.

Daha sonrasında bu görüşmeleri de anbean yurt dışına giderek MOSSAD'ın saha sorumlularıyla görüştüğü MİT tarafından tespit edildi. MİT'in 200 ekibi 15 kişilik casusluk şebekesini 1 yıl boyunca anbean izledi. Bir gölge gibi onları takip ettiler. Nasıl bir yol faaliyeti yürüttüklerini tespit ettiler.

Özellikle bu şebekenin MOSSAD ile sadece yurt dışında saha sorumluları ile değil aynı zamanda Türkiye'den de FETÖ yöntemiyle görüştükleri tespit edildi. O yöntem de şebeke üyeleri umuma açık yerlerde ve ankesörlü telefonlarda MOSSAD'a bilgi sızdırıyorlardı.

15 kişilik ekip farklı illerde eş zamanlı operasyonla, MİT'in takibini bitirdikten sonra Emniyetle kurduğu irtibatın ardından bu operasyonla yakalandılar. Şebeke çökertildi ve teknik takip ve tanık delilleriyle toplanan bütün deliller savcılık aşamasında. Şu an sorguları devam ediyor. Sorguları bittikten sonra savcılığa sevk edilecekler. Ek gözaltı süresi olabilir, önemli bir operasyon Türkiye açısından. Suçun mahiyeti de yüksek olduğundan tutuklanmalarını bekliyoruz ancak tabi ki karar savcılıktan sonra suç ceza hakimliğinin vereceği karar olacak. İddianamede de farklı detaylar öğreneceğimizi düşünüyoruz.

MOSSAD NEDİR?