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Mossad Başkanı Cohen BAE’de

18 Ağustos 2020 Salı - 17:20 | Son Güncelleme : 18 08 2020 - 17:24

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki normalleşme anlaşmasının ardından İsrail istihbarat servisi Mossad’ın Başkanı Yossi Cohen ilk defa resmi bir şekilde BAE'yi ziyaret etti.


 
BAE resmi ajansı WAM’nın haberine göre, Mossad Başkanı Cohen, BAE  Ulusal Güvenlik Müsteşarı Şeyh Tahnun Bin Zayıd Al Nahyan ile Abu Dabi'de bir  araya geldi.
 
Al Nahyan ile Cohen iki ülke arasında güvenlik konusunda iş birliği  ve bölgesel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulundu.
 
Görüşmede yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele konusu da ele  alındı.
 
BAE ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşması
 
ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin  "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.
 
ABD, İsrail ve BAE adına yapılan ortak açıklamada da İsrailli ve  BAE'li yetkililerin gelecek haftalarda bir araya gelerek yatırım, turizm, kültür,  doğrudan uçuşlar, güvenlik, telekomünikasyon, teknoloji, enerji, sağlık, kültür,  çevre, karşılıklı elçiliklerin açılması konularında ikili anlaşmalar imzalayacağı  ifade edilmişti.
 
BAE, 1979'da Mısır'ın, 1994'te de Ürdün'ün ardından İsrail ile  normalleşme anlaşması imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.

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İsrail Mossad Cohen
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