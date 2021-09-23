İngiliz otomobil markası MG (Morris Garages), ilk şarj edilebilir hibrit modeli EHS PHEV’i, Türkiye’de ön satışa çıkardı. 2000'li yılların ortasına kadar Türkiye'de satılan İngiliz MG (Morris Garages), yaklaşık 20 yıllık aradan sonra, geçtiğimiz ocak ayında ZS EV modeli ile yeniden Türkiye’de. Morris Garages Türkiye fiyatı ne kadar, özellikleri neler?

İngiliz marka, C SUV segmentindeki yeni modeli EHS'yi, Türkiye’de ön satışa çıkardı. Peki, Morris Garages Türkiye fiyatı ne kadar? MG ilk şarj edilebilir hibrit modeli ne zaman satışa sunulacak, MG EHS PHEV 2021 özellikleri neler, kaç km gider?

Morris Garages ne zaman satışa sunulacak?

Markanın ilk şarj edilebilir hibrit modeli olan araç, aralık ayında bayilerde yerini alacak.

Morris Garages Türkiye fiyatı

Comfort ve Luxury olmak üzere iki farklı donanım seviyesiyle Türkiye'ye giriş yapacağı açıklanana otomobilin başlangıç fiyatı 649 bin TL olarak açıklandı.

Otomobilin ön satış koşullarını açıklayan MG Türkiye Marka Direktörü Tolga Küçükyumuk, Carmedya.com'a yaptığı açıklamada "Aracımızın ilk teslimatlarını aralık ayında yapmayı planlıyoruz. O zamana kadar geçerli olacak ön satış koşullarıyla 60 bin TL kapora ödeyen müşterilerimiz, araç fiyatını sabitleyebilecekler." ifadesini kullandı.

"50 bin TL'lik elektrikliye geçiş desteği var"

Küçükyumuk buna ek olarak, kullandığı fosil yakıtlı otomobilini yenilemeyi planlayan müşterilerimize 50 bin TL “Elektrikliye Geçiş Desteği” sağlıyoruz. Dileyen müşterilerimize ise MG Kiralama’dan aylık 7 bin 990 TL+KDV’den başlayan fiyatlarla EHS PHEV kiralama teklifi sunabiliyoruz.'' şeklinde konuştu.

MG elektrikli arabanın özellikleri neler?

Elektrikli ve benzinli motoruyla toplam 258 beygir (190 kW) güç ve 480 Nm tork üreten otomobilin, 100 km/sa hıza 6.9 saniyede çıkabildiği belirtildi.

Öte yandan, araçta L2 otonom sürüş özelliğinin bulunduğu açıklanırken, bu teknoloji sayesinde adaptif hız sabitleyici, şerit takip desteği, şeritten ayrılma uyarısı, ön çarpışma uyarısı, otomatik acil fren sistemi, trafik işareti tanıma, kör nokta monitörü, arka çapraz trafik uyarı sistemi, akıllı uzun far kontrolü gibi güvenlik donanımlarının sunulduğu belirtildi.