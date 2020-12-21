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Morityus açıklarındaki felaketin nedeni ortaya çıktı

AA |  21 Aralık 2020 Pazartesi - 7:59 | Son Güncelleme : 21 12 2020 - 7:59

Hint okyanusu ülkesi Morityus açıklarında karaya oturarak büyük petrol sızıntısına yol açan yük gemisinin, mobil hat kapsamına girmek için kıyıya yanaştığı ve bu esnada derinliği saptayacak harita kullanmadığı ortaya çıktı.


Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre, Morityus açıklarında Temmuz  sonunda karaya oturarak petrol sızdıran kargo gemisinin Japon operatörü Mitsui  OSK Lines firması, kazanın olası sebeplerini açıkladı.
 
Açıklamada yük gemisinin, mobil hatların haberleşme kapsamına  girebilmek için kıyı sahili ile mesafesini, daraltarak önce 5, sonra 2 deniz  milinin altına indirdiği kaydedildi.
 
Ülke sahiline 0,9 deniz mili mesafesine kadar yaklaşan yük gemisinin,  su derinliğinin 10 metre ölçüldüğü noktada karaya oturduğu belirtildi.
 
Gemi mürettebatının, kıyı mesafesi ve okyanus derinliğini saptayamayan  yetersiz ölçekli bir deniz haritası kullandıkları, hem göz hem de radar yoluyla  gerekli seyir gözetimlerini yapamadıkları vurgulandı.
 
Firma, mürettebatın, karadan destek alarak elektronik harita  kullanması konusunda  eğitilmesi gibi önleyici tedbirlerin uygulanması için 500  milyon yen (yaklaşık 5 milyon dolar) yatırım yapacağını duyurdu.
 
Bin ton petrol denize sızdı
Çin'den yola çıkıp Singapur üzerinden Brezilya'ya giden ve 25  Temmuz'da resife çarpan Panama bandıralı Wakashio isimli geminin petrol tankının  çatlamasıyla bin ton petrol denize sızmıştı.
 
Tatil beldesi Pointe d'Esny açıklarındaki sızıntının, dünyaca ünlü  mercan resiflerine ev sahipliği yapan Morityus'un turizm sektörünü olumsuz  etkilediği belirtiliyor.
 

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Morityus japon felaket petrol
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