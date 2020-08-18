Morga koyulan kadının ölmediği ortaya çıktı!

Rusya’nın Kurk şehrinde yaşlı bir kadın, bağırsak ameliyatı için hastaneye yatırıldı. Ameliyat sırasında kadının nefes alışı durdu ve doktorların 30-40 dakika boyunca kadını hayata döndürmek için gerekli tıbbi uygulamaları yapmasına rağmen kadın, hiçbir hayati belirti göstermedi.

Doktorlar kadına öldü teşhisi koydu ve kadın morga kaldırıldı. Ancak, daha sonra morga giren bir doktor burada kadının hareket ettiğini ve kendine geldiğini fark etti.

TIBBİ CİHAZ YETERSİZLİĞİ SONUCU DOKTORLARDAN YANLIŞ TEŞHİS

Yerel medya, şehirdeki hastanelerin çoğunda kişinin beyin hareketlerini gösteren cihazlar bulunmadığı için doktorların hastaların ölüp ölmediğini, ‘nefes alma ve nabız atışı’ gibi dış belirtilere bakarak teşhis ettiğini duyurdu. Nabzın düşük olması halinde ise doktorların bunu fark edemedikleri, böylelikle hastaya öldü teşhisi konabildiği belirtildi.