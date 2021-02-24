24 Şubat 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.498 -1.30 EURO 8,7490 1.30
USD 7,2070 1.44 ALTIN 415,270 0.66
CANLI BORSA
TÜMÜ

Moody’s, Türkiye’nin büyüme tahminlerini yükseltti

AA |  24 Şubat 2021 Çarşamba - 15:28 | Son Güncelleme : 24 02 2021 - 15:28

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s Türkiye’nin 2021 yılı büyüme tahmininin yüzde 3,5’ten 4’e, 2022 yılı büyüme tahminini ise yüzde 4’ten yüzde 5’e yükselttiğini bildirdi.


Kredi derecelendirme kuruluşu tarafından yayımlanan “Küresel Ekonomik  Görünüm” şubat ayı güncelleme raporunda, daha önce kuruluşun Türkiye ekonomisinin  2020 yılında yüzde 5 daralması yönündeki öngörüsü 1,1 büyüme olarak revize  edildi.
 
Raporda ayrıca Türkiye ekonomisinin 2021 yılına ilişkin büyüme  tahmininin yüzde 3,5’ten 4’e, 2022 yılına ilişkin büyüme tahminin ise yüzde 4’ten  yüzde 5’e yükseltildiği belirtildi.
 
 “G-20 ekonomileri büyümeye geri dönecek. Fakat 2021 yılında iyileşme  tek tip olmayacak. Tüm G-20 ülkelerinde GSYH'nin geçen yıla göre artmasını  bekliyoruz ancak bazı ülkelerin tam kapasiteye dönmesi diğerlerinden daha uzun  sürebilir. Bunda salgın yönetimi kadar mali ve parasal politika tepkisi de önemli  bir rol oynayacaktır.” ifadelerine yer verilen raporda  G-20 ülkelerinin 2021  yılında yüzde 5,3, 2022 yılında ise yüzde 4,5 seviyesinde büyüme kaydetmesinin  beklendiği, Avro Bölgesi’nde ise büyümenin bu yıl yüzde 3,7, gelecek yıl yüzde  3,9 seviyesinde gerçekleşmesinin öngörüldüğüne vurgu yapıldı.
 
Avro Bölgesi’nde 2020 yılında daralmanın yüzde 7,1 seviyesinde  gerçekleşmiş olmasının tahmin edildiği belirtilen raporda  ABD ekonomisinin 2021  yılında yüzde 4,7, 2022 yılında ise yüzde 5 büyüme kaydetmesinin beklendiğinin  altı çizildi.
 
Almanya ekonomisinin 2021 yılında yüzde 3, 2022 yılında  yüzde 4  büyümesinin beklendiğini belirtildiği raporda, İngiltere’nin 2021 yılında yüzde  4,7, 2022 yılında ise 4,8 seviyesinde büyüme göstermesinin öngörüldüğü  kaydedildi.
 
Ayrıca,  Çin’in 2021'de 7,5, 2022'de yüzde 5,5,  Hindistan’ın 2021'de  13,9, 2022'de yüzde 5, Brezilya’nın 2021'de 3,3, 2022'de yüzde 2,6 büyümesinin  beklendiği hatırlatıldı
 
Raporda, Rusya’nın ise 2021 yılında yüzde 2,3, 2022 yılında yüzde 2,1,  Meksika’nın 2021 yılında yüzde 5,5, 2022 yılında yüzde 2,6 büyüme kaydetmesinin  öngörüldüğü de bildirildi.
 
  
 

ETİKETLER

Moody’s Türkiye kredi
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.