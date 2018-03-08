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Moody's'ten Türkiye açıklaması

AA |  08 Mart 2018 Perşembe - 1:43 | Son Güncelleme : 08 03 2018 - 2:33

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "Ba1"den "Ba2"ye düşürdü, not görünümünü "negatif"ten "durağan"a çevirdi.


Moody's'ten yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin kredi notunun  "Ba1"dan "Ba2"ye revize edildiği bildirildi.
 
Kredi notunun aşağı çekilmesinde, Türkiye'nin not görünümünün geçen  yıl "negatif"e çevrilmesinde rol oynayan iki temel gelişmenin belirleyici olduğu  kaydedilen açıklamada, bunlar özetle "kurumların direncindeki süregelen kayıp" ve  "dış şok riskinin yüksek borç ve siyasi riskler nedeniyle artması" olarak  sıralandı.
 
Moody's, açıklamasında kurumların direncindeki düşüşe, "parasal  politikanın etkinliğindeki ilave aşınma ve temel yapısal reformların  uygulanmasındaki ek gecikmeleri" örnek gösterdi.
 
Açıklamada, dış şok riskinin ise yüksek cari açık ve dış borçların  yanı sıra artan siyasi riskler ve küresel faiz oranları nedeniyle yükseldiği öne  sürüldü.
 
Ayrıca açıklamada, Türkiye'nin not görünümünün "negatif"ten "durağan"a  çevrilmesinde ülkenin mali ve ekonomik gücünün etkili olduğunu belirtildi.

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